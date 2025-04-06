Cem Yılmaz X Hesabını Kapattı

CEM YILMAZ’IN X HESABINI KAPATMASI

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 16 milyondan fazla takipçisi bulunan X (eski adıyla Twitter) hesabını kapatma kararı aldı. 6 Nisan 2025 tarihi itibarıyla erişime kapalı hale gelen hesabın, son günlerde Yılmaz’ın sessizliği nedeniyle sosyal medyada artan eleştirilerin ardından kapatıldığı iddia ediliyor.

Cem Yılmaz’a yöneltilen eleştiriler, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Türkiye genelinde başlayan protesto gösterilerinde tutuklanan 301 üniversite öğrencisiyle ilgili sessiz kalmasıyla yoğunlaştı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, sanatçının toplumsal olaylar karşısındaki tepkisizliğini eleştirerek, “duyarsızlık” ve “kaygısızlık” suçlamasında bulundu. Yılmaz’ın yıllar içinde oluşturduğu popülariteye rağmen, gelişmelere dair hiçbir yorum yapmaması kamuoyunda hayal kırıklığı yarattı.

Sanatçıya yönelik tepkilerin artmasıyla birlikte, sosyal medyada hedef haline geldiği ve bu baskının sonucunda X hesabını kapatma kararı aldığı düşünülüyor. Daha önce sosyal medyaya ara veren Yılmaz, ilk kez bu kadar radikal bir adım attı. Bu durum, sanatçının sosyal medyadaki linç kültürüne karşı bir tepki olarak yorumlanırken, diğer yandan sanatçıların toplumsal sorumlulukları ve ifade özgürlüğü üzerine de yeni tartışmalar başlattı. Cem Yılmaz’ın bu konuda bir açıklama yapıp yapmayacağı ise henüz belirsiz. Sanat dünyasında ve kamuoyunda bu sessizliğin ne kadar süreceği ise merakla bekleniyor.