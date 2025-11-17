Cemil Koç İçin İstenen Ceza Belli Oldu

KÜÇÜKÇEKMECE’DE KATLİAM BAŞLIYOR

Küçükçekmece’de meydana gelen Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili sanık Cemil Koç hakkında iddianame hazırlandı. Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Cemil Koç’un ‘Kadına Karşı Tasarlayarak ve Canavarca Hisle Eziyet Çektirerek Öldürme’ suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi yer aldı. Ayrıca, ‘Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ ve ‘Şantaj’ suçları nedeniyle 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

NE YAŞANMIŞTI?

22 yaşındaki Işık Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Ayşe Tokyaz, Hatay Reyhanlı’dan İstanbul’a eğitim amacıyla gelmişti. Sosyal medya üzerinden tanıştığı eski polis memuru Cemil Koç (38) ile bir ilişki yaşadı. Koç, yaş farkından dolayı evlenme teklifini reddeden Ayşe’ye sürekli şiddet ve tehditte bulundu. Ayşe’nin ikiz kardeşi Esra Tokyaz’ın şikayetleri değerlendirilmeksizin gerekli önlemler alınmadı. 12 Temmuz 2025’te Koç, Küçükçekmece’deki evinde Ayşe’yi alıkoydu ve ertesi gün onu öldürdü. Cesedini parçalayıp bir valize koyarak Eyüpsultan’da yol kenarına bıraktı.

CİNAYETTEN SONRAKİ ATIŞMALAR

Cinayet sonrasında izleri silmek için evi kırmızı renge boyayan Koç, temizlikçi tutarak olay yerinden izleri yok etme çabalarına girişti. Ayrıca, bir taksiciye 500 bin TL teklif ederek cesedi taşımak istemesi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Koç, “merdivenden düştü” savunmasında bulundu fakat deliller planlı bir cinayeti işaret ediyor. Üstelik 2023’teki eski sevgilisi Ejegül Ovezova’nın Diyarbakır’daki şüpheli ölümünden de adı geçiyor. 25 Temmuz’a kadar Koç’un da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklanırken, 4 polis memuru delil karartma suçlamasıyla gözaltına alındı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

