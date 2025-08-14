Cemmu Ve Keşmir’de Sel Felaketi

HINDISTAN’DA SEL FELAKETİ

Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir eyaletindeki şiddetli yağışlar, ciddi sel olaylarına yol açtı. Yetkililer, Cemmu ve Keşmir’in Kishtwar bölgesindeki Chashoti köyünde meydana gelen bu felakette en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini, bu kayıplar arasında 2 ordu mensubunun da bulunduğunu ve 120’den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Ayrıca 220’den fazla kişinin kaybolduğu da bildirildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yetkililer, Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF), Eyalet Afet Müdahale Gücü (SDRF), asker, polis ve yerel gönüllülerin katılımıyla yürütülen kurtarma çalışmalarında 120 kişinin kurtarıldığını aktardı. Ayrıca, sel felaketi sırasında bir aşevinin gıda dağıtımı gerçekleştirirken, bu dağıtımda yer alan insanların akıntıya kapıldığı öğrenildi. Yaralıların durumunun ciddi olduğu ve ölü sayısının artabileceği ifade edildi.

TÜM ÜLKEDEN TAZİYE MESAJLARI

Hindistan İçişleri Bakanlığı, hükümetin durumu sıkı bir şekilde takip ettiğini ve Cemmu ve Keşmir’deki vatandaşlarla dayanışma içinde olduklarını belirtti. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu da selde kaybedilenler için taziyelerini ilettiler. Modi, “Afetten etkilenen herkese en kısa zamanda yardım ulaştırılması için gereken bütün çabaları sarf ediyoruz” diyerek, acil yardım çabalarına vurgu yaptı.