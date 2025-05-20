Cenaze Katılımcılarına Maske Verildi

SİVAS’TA KENEDEN KAPAN BEBEK HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kalebaşı Köyü’nde trajik bir olay yaşandı. 1,5 yaşındaki Metehan Tütüncü’nün ensesine yapışan bir kene, ailenin müdahalesiyle çıkarıldı. Ailesi, bebeği Reşadiye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede yapılan kontrollerde bebeğin KKKA virüsüne yakalandığı belirlendi. Durumu hızla kötüleşen Metehan, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ne yazık ki, tüm müdahalelere rağmen minik Metehan yaşamını yitirdi.

CENAZE TÖRENİNE MASKE İLE KATILIM

Bebeğin cenazesi, ailesi tarafından alınarak Koyulhisar ilçesi Kalebaşı köyüne getirildi. Cenaze, jandarma ve halk sağlığı ekiplerinin gözetiminde toprağa verildi. Cenazeye katılanların maske taktıkları gözlemlendi. Koyulhisar Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan da cenaze törenine katılarak aileye başsağlığı diledi.