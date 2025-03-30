Cengiz Ünder, ABD MLS’de İlk Golünü Attı

Cengiz Ünder’in Amerikan Macerası

Cengiz Ünder, ara transfer döneminde Fenerbahçe’den Los Angeles Galaxy’e kiralanmasının ardından ABD futbol arenasında etkisini göstermeye devam ediyor. Los Angeles Galaxy, San Diego deplasmanında mücadele ettiği karşılaşmada toplam 5 gol atıldı. San Diego, Los Angeles’ı 3-2’lik skorla mağlup ederek puanını 11’e çıkararak Batı Konferansı’nda 2. sıraya yükseldi.

Ev sahibi takım, galibiyetiyle öne çıkan golleri 21. dakikada McVey, 34. dakikada Valakari ve 40. dakikada Mighten’in kaydettiği gollerle elde etti. Bu karşılaşmada Los Angeles FC’nin sayıları ise 43. dakikada Smolyakov ve 45+5. dakikada Cengiz Ünder’in ayağından geldi. Böylece Cengiz, sezon içinde Los Angeles FC’nin 9 puanla Batı Konferansı’nda 7. sırada kalmasına neden olan 3. yenilgisinde önemli bir rol üstlendi.