Cengiz Ünder: Beşiktaş’ta çok gol atmayı umuyorum

CENGİZ ÜNDER’DEN GURURLU AÇIKLAMALAR

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe’den Cengiz Ünder’i sezon sonuna kadar kiraladığını açıklamıştı. Yeni transfer Cengiz, siyah-beyazlıların YouTube kanalında duygularını paylaştı. “Uzun süre sonra kendimi çok heyecanlı hissediyorum. Bu forma altında olduğum için çok mutluyum. Kendimi çok gururlu hissediyorum. Bir an önce sahada olmak istiyorum” dedi.

Beşiktaş formasını giymenin kendisi için özel olduğunu ifade eden Cengiz, “Bu formayı giymek çok özel bir duygu. Daha önce yurt dışında oynarken Beşiktaş taraftarı ile ilgili çok fazla söylemlerim oldu” şeklinde konuştu. Beşiktaş’ın özel bir kulüp olduğunu belirten milli futbolcu, “Burada olduğum için çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Umarım en iyi performansımı burada sergileyebilirim” diye ekledi.

Cengiz, Avrupa’ya transfer olma sürecinin başlangıçta zor geçtiğini belirtti. “En büyük hayalim milli takıma gitmek ve Avrupa’ya transfer olmaktı. Bunu genç yaşta gerçekleştirdim. Giderken üzerimde, ”eğer oynayamazsam” gibi bir korku vardı. Roma’da bu korkuyu atlattım. Güzel bir başlangıç oldu benim için. Doğru bir kulübe atılım yaptım” ifadelerini kullandı.

Hücum oyuncusu, Avrupa’da oynamanın en büyük hedefi olduğunu belirterek, “O yüzden genç bir oyuncuyken bile bunları çok rahat söyleyebiliyordum. Avrupa’ya transfer olduğumda dil bilmiyordum. Bu benim için çok farklı bir tecrübe oldu” dedi. Ayrıca İtalya liginin sert olduğunu bildiğini ve bunu deneyimlediğini, İngiltere ve Fransa liglerinde de farklı tecrübeler kazandığını aktardı.

Cengiz, Ndidi ile yıllar önce birlikte oynadıklarını ve onun agresifliğinin kendileri için önemli olduğunu vurguladı. “Yıllar sonra tekrardan aynı takımda birlikte oynayacağız. Bunun için de heyecanlıyım. Umarım saha içinde birlikte çok güzel işler yaparız” dedi.

Tüpraş Stadyumu’nda Beşiktaş taraftarının önünde futbol oynamak istediğini belirten Cengiz, “Artık gollerimi Beşiktaş forması altında atmak, bunu düşünmek beni daha fazla heyecanlandırıyor. Umarım Beşiktaş forması altında çok sayıda gol atarım” ifadelerini kullandı.

Cengiz, Sergen Yalçın hakkında da, “Sergen hocaya öncelikle çok teşekkür ederim. Her zaman bana inanan bir hoca oldu. Kendimi daha güvenli hissediyorum çünkü bana sorumluluk veriyor” açıklamasında bulundu.

Kendisine güven duyduğunu belirten Cengiz, “Sahada sürekli oynayınca kendini daha iyi hissediyor. Ben sahaya çıkıp oynadığım zaman bunu insanlara tekrar göstereceğim” dedi.

Son olarak Cengiz, “Taraftarımızın önüne çıkmak için çok heyecanlıyım. Hemen maç günü gelsin istiyorum. Birlikte olalım, oyuncularımıza sahip çıkalım” sözleriyle taraftarına mesajını iletti.