Gündem

Cenk Tosun İle İki Yıllık Anlaşma

cenk-tosun-ile-iki-yillik-anlasma

BEŞİKTAŞ’TAN AYRILDI, FENERBAHÇE’YE GEÇTİ

Uzun yıllar Beşiktaş’ın formasını terleten Cenk Tosun, geçtiğimiz sezon başında siyah beyazlı ekipten ayrılmış. Ardından Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayan milli futbolcu burada hayal kırıklığı yaşamış. Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun dikkatini bir türlü çekmeyi başaramayan Cenk, sahada çok az süre bulmuş.

Yeni sezonda düzenli oynama isteği nedeniyle takımdan ayrılma kararı alan tecrübeli golcünün yeni takımının adı belirmiş. Fenerbahçe cephesi, Cenk Tosun’u kadroda düşünmüyor. Yeni sezon öncesi kadro planlaması yapan sarı lacivertliler, forvet hattında önemli değişiklikler yapmayı planlıyor. Bu bağlamda milli futbolcunun takımdan ayrılmasına yardımcı olunacak.

ÖNEMLİ

Gündem

Tolgahan T, Bebeği Pencereden Atmak İstemişti

Tekirdağ'da eşinin evden ayrılması üzerine 4 aylık oğlunu 3. kattan atmaya çalışan Tolgahan T., ruh sağlığı hastanesine götürüldü.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS adaylarına başarılar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılacak öğrencilere başarılı olmaları için iyi dileklerde bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.