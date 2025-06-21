Cenk Tosun İle İki Yıllık Anlaşma

BEŞİKTAŞ’TAN AYRILDI, FENERBAHÇE’YE GEÇTİ

Uzun yıllar Beşiktaş’ın formasını terleten Cenk Tosun, geçtiğimiz sezon başında siyah beyazlı ekipten ayrılmış. Ardından Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayan milli futbolcu burada hayal kırıklığı yaşamış. Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun dikkatini bir türlü çekmeyi başaramayan Cenk, sahada çok az süre bulmuş.

Yeni sezonda düzenli oynama isteği nedeniyle takımdan ayrılma kararı alan tecrübeli golcünün yeni takımının adı belirmiş. Fenerbahçe cephesi, Cenk Tosun’u kadroda düşünmüyor. Yeni sezon öncesi kadro planlaması yapan sarı lacivertliler, forvet hattında önemli değişiklikler yapmayı planlıyor. Bu bağlamda milli futbolcunun takımdan ayrılmasına yardımcı olunacak.