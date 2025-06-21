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Cenk Tosun’la İki Yıllık Anlaşma Sağlandı

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CENK TOSUN’UN FENERBAHÇE MACERASI

Süper Lig’de uzun yıllar Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun, geçtiğimiz sezonun başında siyah beyazlılardan ayrıldı. Sarı lacivertli ekibe katılan milli futbolcu, burada 2 yıllık bir sözleşme imzaladı. Ancak Fenerbahçe döneminde beklediği performansı sergileyemedi ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Cenk, Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun dikkatini bir türlü çekmeyi başaramadı ve bu sebeple çok az süre aldı. Yeni sezonda düzenli olarak oynama isteği, tecrübeli golcünün takımdan ayrılma kararında etkili oldu. Fenerbahçe, Cenk Tosun’u artık gözden çıkardı ve kadro planlamasını yoğun şekilde sürdürerek forvet hattında büyük bir değişimin sinyallerini veriyor. Bu bağlamda Cenk’in takımdan ayrılmasına kolaylık sağlanacağı öngörülüyor.

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