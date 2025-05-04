Ceren Önder Kandemir, babası için gözyaşı döktü

HAYATINI KAYBEDEN SIRRI SÜREYYA ÖNDER

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, çoklu organ yetmezliğine yenik düşerek 62 yaşında hayata veda etti. Önder için birçok siyasi parti ve sanatçının taziye mesajı yayımladığı ve bugün İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandığı belirtildi.

AKM’DE ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Anma töreni için siyaset ve sanat dünyasından pek çok kişi, AKM’de bir araya geldi. Önder’le birlikte DEM Parti’nin İmralı heyeti üyesi Ahmet Türk de AKM’ye gelen isimler arasında yer aldı. Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi hastaneden alındıktan sonra Zincirlikuyu Camii Gasilhanesi’ne götürüldü ve burada AKM’deki sahneye getirildi. Törende alkışlar yükseldi.

KIZI NAAŞI BAŞINDA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Ceren Önder Kandemir, babasının naaşı başında gözyaşlarını tutamadı. Sahneye davet edilen Ceren, duygusal anlar yaşayıp şunları ifade etti: “Ben ne zaman bir şey yazsam babamı arayıp telefonda sesli konuşurdum. Onunla biz tek bir kişi gibiydik. Ona geçen hafta bir mektup yazdım, size okumak istiyorum. Hayatın bütün rengi gitti. Giderken neşemin birazını Can ve Yasin’e bırakarak ama rengin tamamını alarak sana doyuncana sevgi verebildim. Her gün söyledim sevdiğimi. Şimdi tüm renklerim de senin olsun. Artık dinlen turna kuşum.”

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN YAŞAMI

Sırrı Süreyya Önder, 1962 yılında Adıyaman’da dünyaya geldi ve ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni kazandı fakat 12 Eylül 1980 askeri darbesi nedeniyle eğitimi yarıda kaldı. Darbe karşıtı protestolar sebebiyle 12 yıl hapis cezası alan Önder, 7 yıl cezaevinde kaldı. Sinema yönetmenliği, senaristlik ve oyunculuğun yanı sıra köşe yazarlığı da yapan Önder, “Beynelmilel” filmiyle 2007 Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Film Ödülü kazandı. 24. dönem İstanbul milletvekili olarak görev alan Önder, 25 ve 26. dönemde Ankara milletvekili seçildi. 2013-2015 yıllarında “çözüm süreci” kapsamında İmralı görüşmelerine katıldı ve terör örgütü propagandası nedeniyle 3 yıl 6 ay hapis cezası aldıktan sonra 2019’da tahliye edildi. 2023 genel seçimlerinde DEM Parti’den 28. dönem İstanbul milletvekili seçilen Önder, TBMM Başkanvekili olarak görev yapıyordu ve bir çocuk babasıydı.