Ceren Önder Kandemir’den güncel bilgi

HASTA DURUMUNA İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER

DEMO Partisi İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir, sosyal medya hesabından babasının sağlık durumu hakkında güncel gelişmeleri paylaştı. Açıklamada, “Babamın durumu stabil, yüksek hayati riski devam ediyor. Stabil kaldığı her gün bizim için yeterli şükür sebebi” şeklinde ifadeler yer aldı. Ceren Önder Kandemir, hastanede değerli hekimler ve ekiplerinin yaşatmak için ellerinden gelen her şeyi yaptığını aktardı. Ayrıca, hastanenin sevenleri ile dolup taştığını ve gelen tüm dua edenleri hissettiğini vurguladı. “Durumu iyiye gidiyor” haberinin temennilerinin çok ötesinde olmadığını, ancak yine de temennilerin önemli olduğunu belirtti. Ceren, mümkün olduğunca bilgi vermeye devam edeceğini de ifade etti.

BAKIRHAN’DAN DESTEK AÇIKLAMASI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastane önünde bir açıklama yaptı. Bakırhan, “Sırrı Süreyya Önder dirençli bir insandır. Yıllarca barış ve demokrasi mücadelesi verdi, birçok badireyi atlattı. Bu badireyi de atlatacağına eminim. Her gün bir önceki günden daha bir ilerleme sağladığını söyledi hekim arkadaşlar” diyerek, Önder’in durumu hakkında destekleyici ifadelerde bulundu.