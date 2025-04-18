Gündem

Ceren Önder Kandemir, Sırrı’nın Sağlığını Eleştirdi

ceren-onder-kandemir-sirri-nin-sagligini-elestirdi

Ceren Önder Kandemir, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in kızı olarak babasının sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, babasının durumu stabil fakat yüksek hayati riskinin devam ettiği ifade edildi. Ceren Önder Kandemir, “‘Durumu iyiye gidiyor’ haberi, temennimizin çok ötesinde değil ama temenni denilen şey de önemsiz değil” şeklinde konuştu.

BABASINA DESTEK MESAJI

Ceren, babasının Gezi Parkı’nda 12 yıl önceki konuşmasını, Şair ve Yazar Nevzat Çelik’in kaleme aldığı not ile paylaştı. Çelik’in notunda, “Trollerin sevinç böğürtüleri değil, beni asıl şaşırtan ve üzen, kendilerini solcu sanan kimi hesapların ‘oh olsun’ demeye getirdikleri paylaşımları oldu! Mamak A Blok’un havalandırmasında gece vakti falakaya yatırılıp da bir kez bile ah’ demeyen adamdır, insandır Sırrı Süreyya Önder!” ifadeleri yer alıyordu.

ÖNEMLİ

Gündem

Çavuşoğlu’nun Yası Yaşanıyor

Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün hayatını kaybeden babası Osman Çavuşoğlu, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Gündem

İstanbul’da İnşaatta Göçük Meydana Geldi

İstanbul Ataşehir'deki Ferhatpaşa Mahallesi'nde bir inşaat alanında meydana gelen göçükte 3 işçi yaralandı. İşçiler, toprak altında kalma tehlikesi yaşadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.