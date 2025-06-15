Çerkezköy Öğrencileri Elektrikli Kamyonet Üretti

ÖĞRENCİLER YERLİ ELEKTRİKLI KAMYONET GELİŞTİRDİ

Tekirdağ’daki Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle beraber tamamen yerli imkanlarla geliştirdikleri elektrikli kamyonetle dikkat çekiyor. Yaklaşık 430 kilogram ağırlığında olan bu araç, tek şarjla 100-120 kilometre mesafe kat edebiliyor. Proje, okul atölyesinde yaklaşık 20 ay süren bir çabanın sonucu olarak hayata geçti. Yürütülen projede, 6 öğretmen ve 6 öğrenci aktif rol aldı.

PROJENİN GELİŞİMİ VE İLHAM KAYNAĞI

Elektrik-Elektronik Öğretmeni ve Proje Koordinatörü Fuat Özbay, projenin başlangıcında 13 dönümlük okul bahçesinde nöbet tutan öğretmenlere scooter üretme fikriyle yola çıktıklarını belirtiyor. Zamanla bu hedefin elektrikli kamyonete dönüştüğünü söyleyen Özbay, süreç boyunca ahilik kültürü ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın Maarif Modeli’nin kendilerine ilham kaynağı olduğunu ifade ediyor.

TASARIM VE ÜRETİM SÜRECİ

Makine Öğretmeni Gökhan Mersin, aracın tasarımının ve üretiminin tamamının okul içinde yapıldığını aktarıyor. Şasenin örme yapıda tasarlandığını ve cam elyaf ile kaplandığını anlatan Mersin, kaporta kalıplarının köpükten oluşturulup cam elyaf ve reçine ile güçlendirildiğini belirtiyor. Montaj ve boyama işlemlerinin de okul atölyesinde tamamlandığını vurguluyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Elektrik-Elektronik Öğretmeni Gökhan Sevindik, kamyonetin 72 volt 105 amper lityum fosfat bataryayla çalıştığını ve saatte 50 kilometre hıza ulaşabildiğini aktarıyor. Aracın, sinyal ve fren lambaları, geri vites lambası, geri görüş kamerası, bluetooth destekli pil takip sistemi ve multimedya ekranı gibi bir dizi özelliklerle donatıldığını ekliyor.