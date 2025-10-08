Çeşme’de Sel Felaketi Sonrası Temizlik Çalışmaları Sürüyor

cesme-de-sel-felaketi-sonrasi-temizlik-calismalari-suruyor

ÇEŞME’DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE SEL FELAKETİ

İzmir’in popüler tatil bölgesi Çeşme, dün akşam başlayan ve tüm gece süren şiddetli yağışla sel felaketi yaşadı. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur, kısa süre içerisinde rögarların taşmasına ve sokakların göle dönmesine yol açtı. Vatandaşlar, ani su baskınlarından korunmak için kapalı alanlara sığınmak zorunda kaldı. Su seviyesi bazı bölgelerde 30 santimetreye kadar çıktı. Bu durum, ev ve iş yerlerinin suyla dolmasına, kafelerin masa ve sandalyelerinin ise sulara gömülmesine neden oldu.

Alaçatı Yolu Ulaşıma Kapandı

Özellikle Alaçatı Port yolu, sel suları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Belediye ekipleri, gece boyunca durumu kontrol altına almaya çalıştı fakat yağmurun şiddeti, yapılan çalışmaları yetersiz bıraktı. Geç saatlerde yağan yağmurun hafiflemesiyle birlikte, cadde ve sokaklardaki suyun tahliye işlemlerine başlandı. Yetkililer, bölgede temizlik ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

