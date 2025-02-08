Cevdet Yılmaz’dan Filistin Üzerine Tepki

CEVDET YILMAZ’DAN FİLİSTİN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Filistin meselesine dair önemli yorumlarda bulundu. Yılmaz, “Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatı boyunca mazlumdan yana kararlı duruşu ve Filistin davasına olan güçlü desteği milletimizin ve tüm dünyanın malumudur. Bu konuda defalarca en büyük tanıklığı yapan ise bizzat Filistinli kardeşlerimizdir.” ifadesini kullandı.

SAMİMİYETTEN UZAK POLİTİKALAR

Yılmaz, Filistin davası hakkında samimiyetten uzak siyasi tartışmalara dikkat çekerek, “Bu açık hakikate rağmen, Filistin davası konusunda samimiyetten uzak siyasi polemik peşinde olanları aziz milletimizin ferasetine havale ediyoruz.” dedi.

TÜRKİYE’NİN DURUŞU

Cevdet Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti olarak Gazze ile ilgili duruşlarını da vurguladı. “Gazze’de ateşkesin sürekli hale gelmesini, insani yardımların ulaştırılmasını, 1967 sınırları ile bağımsız Filistin devletinin kurulmasını her ortamda savunuyoruz, savunmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.