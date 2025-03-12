Cevdet Yılmaz’dan Gıda Enflasyonu Mesajı

CEVDET YILMAZ İFTAR PROGRAMINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çankaya’daki Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) İftar Programı’na katıldı. Etkinlikte, Yılmaz’ın yanı sıra TARPOL Yönetim Kurulu Başkanı Mehdi Eker, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı, TARPOL üyeleri ve birçok davetli de yer aldı. Burada gerçekleştirdiği konuşmada, ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu.

GIDA ENFLASYONUNDA DÜŞÜŞ HEDEFİ

Yılmaz, enflasyon rakamlarına atıfta bulunarak gıda enflasyonundaki düşüş hedefine dikkat çekti: “Su kıtlığı, iklim değişikliği, karbon ayak izi gibi küresel meseleler, tarımı her geçen gün daha stratejik hale getiriyor. Yeşil ve dijital dönüşüm, tarımda en kritik eğilimlerden birini oluşturuyor. Bu noktada, akıllı tarım teknolojilerine yatırım yaparak sensör destekli sulama sistemlerinden yapay zeka tabanlı tarımsal analizlere, gıda fiyatlarını öngören erken uyarı sistemlerinden blokzincir tabanlı tedarik zinciri yönetimine kadar birçok yeniliği devreye alıyoruz.” Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve ekibinin “planlı tarım” kavramıyla verimliliğe odaklanmalarını makro politikaların vazgeçilmez bir parçası olarak gördüklerini belirtti. Ayrıca, dar gelirli vatandaşların harcama kompozisyonunda gıdanın payının yüksek önemli olduğunu ifade ederek, gıda fiyatlarının kontrol altında tutulmasının önemine dikkat çekti. “Bu çerçevede, kamu olarak tasarruf tedbirleri uyguladığımız bir yılda, hiçbir tasarrufa tutmadığımız en temel kalemlerden biri sulama oldu. Sulama yatırımlarında şu anda tarihimizin en yüksek oranlarına çıkmış durumdayız.” ifadesini kullandı. Gıda arzını artırıcı politikalarla gıda enflasyonunu kontrol altında tutmayı ve düşürmeyi hedeflediklerini vurguladı. “Verimliliği artırmak, suyu etkili kullanmak çok çok kıymetli. Nitekim enflasyonumuz da en son yüzde 39’a geriledi.”

ENFLASYONLA MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU

Yılmaz, geçen yıl mayıs ayında enflasyonun tepe noktasına ulaştığını, o dönem yüzde 75 olarak kaydedildiğini belirtti. Haziran ayı itibarıyla bir dezenformasyon sürecinin başladığını ifade eden Yılmaz, “Yıl sonunu yüzde 44’le tamamlamıştık. Şubat enflasyonu ile birlikte bu yüzde 39’a düştü. Bu trend devam edecek.” diye konuştu. Kararlı ve çok boyutlu politikalarla enflasyonla mücadele edeceklerini aktaran Yılmaz, “Bir taraftan para politikaları, diğer taraftan tarımla ilgili boyutunu da açtığımız gibi yapısal reformlar, diğer yandan da kamu mali politikalarıyla üç ayaklı bir şekilde enflasyonla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Tek haneli enflasyona ulaşıncaya kadar da bu kararlılığımızı devam ettireceğiz.” diyerek açıklamalarını tamamladı.