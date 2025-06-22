Cevdet Yılmaz: Diplomasiye İhtiyaç Var

BÖLGESEL GERİLİMİN ARTAN ENDİŞELERİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD’nin İran’ın nükleer tesisine yönelik saldırısının ardından bölgesel gerilimin kaygı verici bir boyut kazandığını ifade ediyor. Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu gidişata bir an önce son verilmemesi ve diplomasinin devreye sokulmaması halinde, bölgesel ve küresel güvenlik açısından çok daha tehlikeli sonuçlar doğabilecektir” şeklinde uyarıda bulundu.

DİPLOMASİYE VERİLEN ÖNEM

Cevdet Yılmaz, “İran’ın nükleer çalışmalarıyla ilgili olarak adil ve doğru tutum; saldırıların durdurulması ve uluslararası hukuk çerçevesinde müzakerelerin yeniden başlatılmasıdır” dedi. Yılmaz, “Bölgemiz ve insanlık, daha fazla çatışmaya değil, daha etkili ve güven veren bir diplomasiye ihtiyaç duymaktadır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Yılmaz çatışmaların tırmanması durumunda insani, çevresel ve ekonomik maliyetlerin artacağına, tüm taraflar açısından güvenlik risklerinin yükseleceğine vurgu yaptı.

Cevdet Yılmaz, uluslararası toplumu ve kurumları diplomatik çözüme yönlendirmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu yaklaşımı benimsediklerini belirtti. “Türkiye Cumhuriyeti olarak; insani değerlerden, hukuktan, adaletten, istikrardan ve sorunlara diplomasi yoluyla barışçıl çözüm arayışından yana olmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerine son verdi.