Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin durumunu değerlendirdi

CEVDET YILMAZ İSO TOPLANTISINDA KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) ana gündemi, “Sanayimizin Sorunlarına Yeni Nesil Bir Bakış Açısıyla Çözüm Arayışı” olan ağustos ayı olağan toplantısında yer aldı. Yılmaz, burada gerçekleştirdiği konuşmasında, sanayi ve imalat sektöründeki güncel gelişmelere dikkat çekti.

ELEŞTİRİLERE AÇIKIZ

Yılmaz, konuşmasında eleştirilere açık olduklarını vurguladı ve sosyal medya üzerinden “ekonomist” unvanı taşıyarak sürekli karamsarlık yayan kişiler bulunduğunu ifade etti. Bu kişilerin dezenformasyon yaydığını belirtti.

İHRACATTA CUMHURİYET TARİHİ REKORU KIRILDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye’nin sanayi gücünün temeli olan İstanbul Sanayi Odası’nın 24 binden fazla üyesi bulunduğunu belirtti. Enflasyonla mücadelede kararlı adımlar atıldığını dile getiren Yılmaz, “2025 Temmuz ayı itibarıyla, yıllıklandırılmış ihracatımız 269,4 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı.” ifadesini kullandı.

MAKROEKONOMİK PROGRAM TÜM TESTLERİ GEÇTİ

Yılmaz, son 2,5 yıl boyunca uygulanan makroekonomik istikrar ve reform programının başarılı bir şekilde tüm stres testlerini geçtiğini vurguladı. Bu süreçte Türkiye ekonomisinin dayanıklılığının arttığını ve küresel risklere karşı daha güçlü bir duruş sergilediğini belirtti.

CARI AÇIKTA BEKLENTİ OVP’NİN ALTINDA

Ekonomi politikalarının dengeli sonuçlar verdiğini söyleyen Yılmaz, 2025 yılında cari işlemler açığının milli gelire oranının yüzde 1,5 seviyesinde olacağını ifade etti. Bu oran, Orta Vadeli Program’da öngörülen yüzde 2’lik tahminin altında kalacak.

2026 HEDEFİ: YÜKSEK GELİRLİ ÜLKELER LİGİ

Yılmaz, hükümetin en büyük hedeflerinden birinin 2026 yılında Türkiye’yi yüksek gelirli ülkeler ligine taşımak olduğunu dile getirdi. Bu hedefin, sürdürülebilir büyüme, ihracat artışı ve güçlü sanayi üretimi ile mümkün olacağını kaydetti.