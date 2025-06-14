Ceyhan’da Organize Suçlar Çökertildi, 10 Tutuklandı

EMNİYETİN BAŞARILI OPERASYONU

Adana İl Emniyet Müdürlüğü’nün koordinesinde, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri arasında 1 Mayıs ile 12 Haziran 2025 tarihleri arasında, ilçe genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyonlar yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği’nin yürüttüğü bu çalışmalarda, Ceyhan genelinde etkinlik gösteren bir organize suç örgütü etkisiz hale getirildi.

GÖZALTILAR VE ELE GEÇİRENLER

Bu operasyonda, toplamda 20 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, doküman, barkod, 4 farklı kaşe, 70 cinsel içerikli ürün ve 140 dolu makaron ele geçirildi. Bunun yanı sıra, 26 sahte tam altın, 1 sahte yarım altın, 54 sahte çeyrek altın, 7 adet tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 3 tüfek, 1 çelik yelek ve 83 mermi bulundu.

TUTUKLAMALAR VE YARGILAMA SÜRECİ

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Bu süreçte, şüphelilerin 10’u tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.