Ceyhan’da Suç Örgütü Çökertildi! 20 Gözaltı, 10 Tutuklama

ADANA’DA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU

Adana İl Emniyet Müdürlüğü’nün liderliğinde, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 Mayıs – 12 Haziran 2025 tarihleri arasında ilçe genelinde suç ve suçlularla mücadele için çeşitli operasyonlar gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmalarda, Ceyhan bölgesinde faaliyet gösteren bir organize suç örgütü etkisiz hale getiriliyor.

OPERASYONUN DETAYLARI

Gerçekleştirilen operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alınıyor. Aramalarda çok sayıda dijital materyal, doküman, barkod, 4 kaşe, 70 cinsel içerikli ürün ve 140 dolu makaron ele geçiriliyor. Ayrıca, 26 sahte tam altın, 1 sahte yarım altın, 54 sahte çeyrek altın, 7 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 3 tüfek, 1 çelik yelek ve 83 mermi bulunuyor.

TUTUKLAMALAR VE YARGILAMA SÜRECİ

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk ediliyor. Bu süreçte, şüphelilerden 10’u tutuklanırken, geri kalanlar tutuksuz yargılama için serbest bırakılıyor.