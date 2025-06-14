Çeyrek Altın Yüzde 4,29 Kazandırdı

YATIRIM ARACILARI ARASINDAKİ HAFTALIK PERFORMANS

Geçen hafta altın, borsa, döviz ve fonlar arasındaki en çok kazandıran yatırım aracı netleşti. Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama olarak yüzde 1,84 geriliyor. BIST 100 endeksi, en düşük 9.065,17 puanı ve en yüksek 9.733,62 puanı gördükten sonra haftayı önceki kapanışının yüzde 1,84 altında, 9.311,88 puandan bitiriyor.

ALTINDAKİ ARTISSU

Altının gram fiyatı yüzde 4,22; dolar/TL yüzde 0,56; euro/TL ise yüzde 1,94 artış kaydediyor. Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,22 artarak 4 bin 350 lira, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,20 yükselerek 29 bin 400 lira seviyesine ulaşıyor.

ÇEYREK ALTINDAKİ YÜKSELİŞ

Geçen hafta 6 bin 990 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, yüzde 4,29 artışla 7 bin 290 liraya yükseliyor.

DÖVİZ PİYASASI PERFORMANSI

Bu hafta ABD doları yüzde 0,56 artışla 39,4380 lira, euro ise yüzde 1,94 artarak 45,5370 lira seviyesine çıkıyor.

YATIRIM FONLARI DURUMU

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,91, emeklilik fonları ise yüzde 0,67 değer kaybediyor. Kategorilerine göre incelendiğinde, yatırım fonları arasında en fazla kazandıranlar yüzde 1,36 ile “fon sepeti” fonları oluyor.