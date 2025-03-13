Çeyrek Finalistler Belli Oldu: Eşleşmeler Açıklandı

ÇEYREK FİNALİSTLERİN BELİRLENMESİ

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalistler belli oldu. Barcelona, PSG, Bayern Münih ve Inter çeyrek finale adını yazdırmıştı. Bu akşam oynana maçlar sonucunda Borussia Dortmund, 1-1’in rövanşında deplasmanda Lille’i 2-1 mağlup etti. Aston Villa ise 3-1 kazandığı ilk maçın ardından ikinci karşılaşmada Club Brugge’ü 3-0 ile geçti.

ARASAL HEYECAN VE PENALTI DRAMASI

Arsenal, 7-1’lik galibiyetle gittiği PSV ile rövanşta 2-2 berabere kalarak çeyrek final vizesini aldı. Real Madrid ise ilk maçta 2-1 yendiği Atletico Madrid’e 1-0 kaybedince mücadele uzatmalara gitti. Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca, penaltı atışlarıyla tura geçen Real Madrid oldu.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Bu sonuçların ardından UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri de belirlendi. Eşleşmeler şu şekilde oluştu: Arsenal – Real Madrid, PSG – Aston Villa, Barcelona – Borussia Dortmund, Bayern Münih – Inter.