“Cezadan Kurtulma Yöntemleri: Sil-Yeniden Ekle”

EMLAKÇILAR YENİ YENİLİKLER SEÇİYOR

Ticaret Bakanlığı’nın fahiş fiyat artışı yapan emlakçılara ceza kesmesinin ardından emlakçılar, bu duruma karşı yeni bir strateji geliştirdi. Emlakçılar, aynı ilan üzerinde fiyat değişikliği yapmaktan kaçınarak, ilanları silip aynı evi daha yüksek bir fiyatla sistemde yeniden yüklüyor. Hürriyet’ten Gülistan Alagöz’ün haberine göre, emlakçılar, var olan ilanları silerek yeni fiyatla yeni bir ilan oluşturuyor.

FIRSATÇILIĞA DİKKAT ÇEKİLİYOR

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, emlak ilanlarında son zamanlarda ‘sil-yeniden ekle’ modelinin sıkça uygulandığını belirtiyor. Akçam, “Aynı ilan üzerinden fiyat artışı yapılınca yakalanma olasılığı çok yüksek, o yüzden silip yeniden eklemeyi seçiyorlar. Hatta ilan fotoğrafları aynı olursa da yakalanacakları için onu da değiştiriyorlar” diye ifade ediyor. Ancak burada önemli bir noktanın altını çiziyor; “Evin değerini emlakçı değil ev sahibi belirliyor. Fırsatçılık yapıp gerçek dışı fiyat artışı yapan emlak ofisi varsa elbette ceza alsın. Ama o fiyatı talep eden ev sahibine de aynı ceza uygulansın.”