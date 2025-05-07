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Cezaevi Firarisi Düğünde Saz Çalarken Yakalandı

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HÜKÜMLÜLERİN YAKALANMASI DEVAM EDİYOR

Mardin İl Jandarma Komutanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede, ekipler uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ya da sağlama ile hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi E.A.’yı Kızıltepe ilçesindeki bir düğün salonunda saz çalarken yakaladı.

İŞLEMLERİN ARDINDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

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