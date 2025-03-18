Cezaevi Firarisi Kaçarken Dağda Yakalandı

YURT DIŞINA KAÇMA PLANLARI SUYA DÜŞTÜ

Gaziantep Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan izinli olarak çıkan ve 25 farklı suç kaydı bulunan M.C.K. (44), yurt dışına kaçış için Artvin’in Kemalpaşa ilçesindeki Çamurlu köyüne gitmişti. Şüpheli, yüksek kesimlerdeki dağlık alandan Gürcistan’a geçmeyi planlıyordu fakat karla kaplı dağda kaybolduğunu anladığında panikleyerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi.

Acil Yardıma Hızlı Yanıt

Acil yardım çağrısı üzerine Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti. Jandarma Coğrafi Analiz Sistemi (JCAS) kullanarak şüphelinin konumunu belirleyen ekipler, 3 saat süren zorlu bir yaya araması gerçekleştirdi. Aramalar sonucunda, şüphelinin askeri yasak bölge içerisinde bulunduğu saptandı ve ekipler tarafından yakalanarak güvenli bir şekilde alındı.

Adalet Önüne Çıktı

Sağlık kontrolünden geçirilen M.C.K., gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanan şüpheli, Artvin Cezaevi’ne gönderildi. Yurt dışına kaçma planlarının başarısız olmasıyla birlikte adalet önüne çıkmış oldu.