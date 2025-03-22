change-operasyonunda-40-milyon-tl-lik-vurgun

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazalı ve hasarlı araçların şasi ile motor numaralarını değiştiren bir şebekeyi teknik ve fiziki takip ile ortaya çıkardı. Bu şebeke çalıntı, hacizli ve yurt dışından ülkeye sokulan araçlara işlem yaparak değişiklikler yapıyordu.

POLİSİN OPERASYONU VE GÖZALTI

Şebekeye yönelik gerçekleştirilen operasyonda A.K. ve A.Y. isimli iki şahıs gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, bu kişilerin daha önce alıp sattığı toplam 63 TIR’a el konulması sağlandı. Polis, 40 milyon değerindeki 21 TIR’ın change olduğunu tespit etti.

SERBEST BIRAKILDI, YURTDIŞI YASAĞI GETİRİLDİ

Gözaltındaki iki şüpheli, adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkarıldı. Nitekim, mahkeme kararıyla yurt dışı yasağı getirilerek serbest bırakıldılar.