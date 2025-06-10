ChatGPT, Günlük 1 Milyar Aramaya Ulaştı

HIZLI BÜYÜME KANITI

OpenAI’nin popüler yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, günlük bir milyardan fazla arama sorgusuna ulaşarak büyüme hızını bir kez daha kanıtlıyor. Bu başarı, yapay zekanın bilgi arama alışkanlıklarında giderek daha merkezi bir rol oynamaya başladığını gösteriyor.

PAZARDAKİ YERİNİ GÜÇLENDİRİYOR

ChatGPT, günlük 1 milyar arama barajını, Google’ın ilk dönemlerinden 5,5 kat daha hızlı bir şekilde geçiyor. NP Digital’den alınan verilere göre bu rakam, ChatGPT’nin günlük aramalarda TikTok ile aynı seviyede, 12. sırada yer almasını sağlıyor. Ancak hızlı büyümeye rağmen, ChatGPT günlük arama sayısı açısından hala Instagram (6,5 milyar), Baidu (5 milyar) ve Amazon (3,5 milyar) gibi platformların gerisinde bulunuyor. Bu durum, yapay zeka destekli çözümlere doğru artan bir kaymanın işaretini veriyor.

KULLANICI DAVRANIŞLARINDAKİ DEĞİŞİM

Son zamanlarda ilginç bir gözlem de dikkat çekiyor. Günümüzde Google aramalarının yüzde 60’ı herhangi bir bağlantıya tıklanmadan sona eriyor. Bunun nedeni, arama motorunun doğrudan yanıtlar sunması. Bu, kullanıcıları başka sitelere yönlendirmek yerine, direkt cevap veren ChatGPT’nin çalışma mantığına benziyor. Uzmanlar, ChatGPT’nin Google ile tam anlamıyla rekabet edebilmesi için tarayıcılar ve uygulamalar gibi daha fazla platforma entegre olması, web’den gerçek zamanlı bilgi alma yeteneğini geliştirmesi ve en önemlisi kullanıcı güvenini kazanması gerektiğini belirtiyor.