Chelsea Harry Kane İçin Harekete Geçti

HARRY KANE İÇİN SÜRPRİZ GELİŞME

Yıldız golcü Harry Kane için önemli bir gelişme ortaya çıktı. Bu sezon Bayern Münih formasıyla birçok rekor kıran 31 yaşındaki oyuncu, oldukça dikkat çekici bir haberle gündeme geldi. Buna göre İngiliz santrafor, bir anda önemli bir lig devini harekete geçirdi.

CHELSEA HAREKETE GEÇİYOR

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre; Premier Lig takımlarından Chelsea, Harry Kane’i transfer etmek için kolları sıvadı. Kariyerinin ilk kupasını kazanan 31 yaşındaki golcünün, Bayern Münih’ten ayrılma konusunda henüz bir karar vermediği ifade ediliyor. Ancak Londra ekibinin, Harry Kane’i transfer etmek için maaş yapısını değiştirmeye hazır olduğu belirtiliyor. Haberin detaylarında, Premier Lig’de 5. sırada bulunan Chelsea’nin, Şampiyonlar Ligi’ne katılması durumunda Kane’i kadrosuna katmak için adım atacağı vurgulanıyor.