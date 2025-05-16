Chelsea, Manchester United’ı 1-0 Yendi

MAÇIN DETAYLARI VE GOL ANILARI

İngiltere Premier Lig’in 37. hafta karşılaşmasında Chelsea, Manchester United’ı evinde konuk etti. Bu mücadelede Chelsea, 1-0’lık skorla zafer elde etti ve bu galibiyetin golünü 71. dakikada Marc Cucurella attı. Manchester United ise, 16. dakikada Harry Maguire tarafından kaydedilen golün, VAR incelemesi sonucunda ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesiyle istediği sonucu alamadı.

PONTANIN ARTIRILMASI VE SON HAFTALARA GİRİŞ

Bu galibiyetle Chelsea, puanını 66’ya yükseltti ve 4. sıraya yerleşti. Ligin son haftasında Nottingham Forrest deplasmanına çıkacak olan Chelsea, sezonu üst sıralarda tamamlamak için mücadele verecek. Diğer yandan, 39 puanda kalan ve 16. sırada bulunan Manchester United, gelecek hafta Aston Villa’yı evinde ağırlayacak. Ayrıca, Manchester United 21 Mayıs’ta UEFA Avrupa Ligi finalinde Tottenham Hotspur ile karşı karşıya gelecek.