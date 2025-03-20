Chelsea, Osimhen İçin 11 Futbolcuyu Gönderiyor!

GALATASARAY’IN BAŞARISI VE PUAN FARKI

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, Antalyaspor ile RAMS Park’ta karşılaştı ve rakibini 4-0 yenerek büyük bir galibiyet elde etti. Bu sonuç, Fenerbahçe’nin de puan kaybetmesiyle birlikte Galatasaray’ın puan farkını 9’a çıkardı. Maçta dikkat çeken performansıyla yıldız futbolcu Victor Osimhen, hat-trick yaparak gol krallığında 20 golle zirveye oturdu.

CHELSEA’NIN OSIMHEN İÇİN PLANLARI

Gelecek dönemi merakla beklenen Nijeryalı santrfor Victor Osimhen hakkında ilginç bir iddia gündeme geldi. Daily Mail’in haberine göre, Chelsea, Osimhen’in serbest kalma bedelini karşılamak için 11 futbolcusunu gözden çıkarmayı planlıyor. Haberde Londra ekibinin Kepa Arrizabalaga, Alfie Gilchrist, Trevoh Chalobah, Axel Disasi, Ben Chilwell, Raheem Sterling, Carney Chukwuemeka, Renato Veiga, Joao Felix, Armando Broja ve David Datro Fofana ile yolları ayıracağı bildirildi.

AYRILIK LISTESİNE DAHİL OLABİLECEK İSİMLER

Ayrıca, Chelsea’nin ayrılık listesine Christopher Nkunku, Kiernan Dewsbury-Hall ve Manchester United’dan kiralanan Jadon Sancho’nun da dahil edilebileceği öne sürüldü. Bu durum, Osimhen’in Chelsea’ye katılma olasılığını güçlendirebilir ve transfer piyasasında büyük bir hareketliliğe yol açabilir.