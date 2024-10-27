“Chery İçin Yeni Fabrika İzni Verildi”

ÇİN’DEN TÜRKİYE’YE YATIRIM ADIMI

Yatırım amacıyla Türkiye’yi seçen Çin, yeni bir otomobil fabrikası inşa etmeyi planlıyor. Samsun’da kurulacak olan Organize Sanayi Bölgesi’nde Chery için de bir fabrika inşa edileceği ve Chery’nin kamu arazilerinde genişlemesine izin verileceği belirtildi. Bu yasal düzenleme, Çinli otomotiv markası Chery’ye özel olarak hazırlanmış olmasıyla dikkat çekiyor.

İKİNCİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NE DOĞRU ADIMLAR

Samsun’da ikinci bir Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması için çalışmaların başlatıldığı ifade ediliyor. Tekkeköy’de 318 hektarlık bir alanda çok sayıda firmanın üretim yapabileceği bir alan belirlendiği aktarıldı. Habere göre, bu süreçte Chery’ye OSB içerisinde geniş bir alan tahsis edilmesi planlanıyor.

KANUN DEĞİŞİKLİĞİ GEREKİYOR

Söz konusu alanın, OSB’den daha önce tahsis edilen firmalardan kesinti yapılarak karşılanması düşünülüyor. OSB’nin kıyı şeridinde kurulduğu için Kıyı Kanunu’nda bir değişiklik yapılması gerektiği vurgulanıyor. Bu nedenle TBMM’ye sunulan vergi paketine bir madde eklenerek OSB’nin kuruluşuna izin talep edildi. Vergi paketinin yürürlüğe girmemesi durumunda, bu madde tüketici yasasına ekleniyor. Chery için de ‘genişleme izni’ verilmiş durumda.