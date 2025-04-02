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Chery Tiggo 2 Pro Türkiye’de Satışta

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CHERY’İN PAZAR PAYI ARTIYOR

Otomobil sektöründe sevilen markalar arasında yer alan Chery, son yıllarda Türkiye pazarındaki payını önemli ölçüde arttırıyor. Bu büyümeyi desteklemek isteyen Çinli üretici, şimdi de yeni Chery Tiggo 2 Pro modeliyle tüketicilerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

TIGGO 2 PRO’NUN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Chery Tiggo 2 Pro, 111 beygir gücünde 1.5 litrelik benzinli motoru ve CVT otomatik şanzımanı ile dikkat çekiyor. SUVs tarzında oldukça geniş bir yapıya sahip olan otomobil, 4.2 metre uzunluğa, 1.57 metre yüksekliğe ve 1.76 metre genişliğe ulaşıyor.

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