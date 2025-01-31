Chery Tiggo 4 Güvenlik Testinden Geçti

Bu kapsamda Chery’nin dikkat çeken SUV modeli TIGGO 4, üstün nitelikleriyle otomotiv sektöründeki prestijini artırarak “2024 Top Gear Güney Afrika – Yılın En Çok Gelişen Otomobili” ve “2024 YILIN FORWOT OTOMOBİLİ: FAVORİ-ICE” ödüllerini kazandı. Chery TIGGO 4, sekiz ADAS teknolojisi, altı hava yastığı ve pasif güvenliği artıran güçlü yapısıyla güvenlik performansını sürüş deneyimi ile mükemmel bir şekilde harmanlıyor. Ayrıca, geniş gövde tasarımı ve elektrikli ayarlanabilir koltuklarıyla konfor ve teknolojinin uyumunu sergiliyor. Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Chery, yenilikçi ürünleri ve yüksek kalite anlayışıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bu bağlamda TIGGO 4, özellikle küresel otomotiv pazarındaki rekabetin şiddetlendiği bir dönemde bu ödülleri kazanarak başarısına yenilerini ekliyor.

ÖDÜLLER VE GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Bu iki ödül, sadece ürün kalitesinin küresel pazarlarda kabul gördüğünü değil, aynı zamanda markanın uluslararası alandaki gelişimini de gözler önüne seriyor. TIGGO 4, güvenlik özelliklerini konfor deneyimiyle birleştirerek dünya genelinde kullanıcılardan büyük ilgi görüyor. Sekiz farklı sürüş destek sistemiyle aktif güvenlikteki avantajlarını artırıyor. Otomobilin güvenlik performansı, tüketicilerin satın alma kararındaki en önemli unsurlardan biri olmakta. TIGGO 4, yüksek hassasiyetli sensörler ile donatılan Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri (ADAS) sayesinde çevresel koşulları gerçek zamanlı izliyor. Bu sistem, sürücüyü anında uyararak kaza riskini önemli ölçüde azaltıyor. Otomatik Acil Durum Fren (AEB) ve Adaptif Hız Sabitleme (ACC) gibi akıllı güvenlik çözümleri, sürücü için kapsamlı bir güvenlik koruması sağlıyor.

KAPSAMLI GÜVENLİK DONANIMLARI

TIGGO 4, sunduğu 360 derece yüksek çözünürlüklü panoramik görüntü ile sürücülerin dar alanlarda veya zorlu yol koşullarında çevrelerini net bir şekilde görebilmelerini sağlıyor. Ayrıca, araçta bulunan EPS elektronik hidrolik direksiyon ve Bosch ESP 9.3 gövde elektronik stabilite sistemi, sürüş güvenliğini büyük ölçüde artırıyor. Acil durumlarda bu sistem, olası tehlikeleri etkili bir şekilde azaltıyor. Kullanıcılara yüksek güvenlik standartları sunan TIGGO 4, entegre kafes gövde tasarımına sahip olup ultra yüksek dayanımlı çelik malzemeden üretilmiştir. Bu gövde, şiddetli çarpışmalar sırasında aracın bütünlüğünü koruyarak yolcuların güvenliğini sağlıyor. Ayrıca 6 hava yastığı ile donatılan araç, yolcuların yaralanmalarını etkili bir şekilde azaltıyor.

PRAKTİK VE ŞIK TASARIM

Chery TIGGO 4, uluslararası bir tasarım ekibinin katkılarıyla geliştirilmiştir. Dinamik ve şık görünümü, yıldızlı gökyüzü tasarımlı ön ızgarası ve otomatik farlarıyla dikkat çekiyor. Aracın kaslı yapısını ise yatay krom kaplamalar ve çift egzoz çıkışı tamamlıyor. İç mekân modern bir konsola sahip olup, merkezi kontrol ekranıyla donatılmıştır. 10,25 inç LCD ekran ve 7 inç tam LCD gösterge ekranı, multimedya ve sürüş bilgilerini kullanıcı ile buluşturuyor. Elektrikli 6 yönlü sürücü koltuğu, sürücünün konforuna yönelik ideal oturma pozisyonunu sağlamada yardımcı oluyor.

KÜRESEL BAŞARI VE GELECEK PLANLARI

Chery TIGGO 4, çok aşamalı güvenlik koruma sistemi ve konforlu sürüş deneyimi sayesinde birçok ödül kazanarak global pazarda büyük bir ilgi görmeyi başardı. Toplam yurt içi ve yurt dışı satışları 800 bin adede ulaştı ve Chery’nin uluslararası marka satışlarının yüzde 20’sini oluşturdu. TIGGO 4’ün başarısı, Chery’nin güçlü yapılanmasının bir göstergesidir. Şu anda 15,72 milyon küresel kullanıcıya ulaşan Chery, 110’dan fazla ülkede yüksek satış rakamlarına sahip ve 22 yıl üst üste Çinli binek otomobil ihracatında birinci sırada. TIGGO 4, gelecekte global pazarlarda daha da parlayarak yeni başarılar elde etmeye hazırlanıyor. Chery, yenilikçi teknolojisi ve üstün kalitesiyle gelecekte de dikkate değer gelişmeler yapmaya devam edecek.