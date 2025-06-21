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Chery Tiggo 7 Pro Max Fiyatları Artıyor

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CHERY’NİN SUV STRATEJİSİ

2025 Haziran ayında otomotiv pazarında Chery markası etkisini sürdürmeye devam ediyor. SUV segmentinde sergilediği iddialı fiyat politikasıyla öne çıkan marka, şimdi de Tiggo 7 Pro Max modeliyle büyüleyici bir kampanya sunuyor. Türkiye pazarında en çok tercih edilen sedanlardan biri olan Fiat Egea’nın fiyat seviyelerine yaklaşan Tiggo 7 Pro Max, sunduğu donanım ve teknolojik altyapısıyla rakiplerine zorlu bir meydan okuyor.

TASARIM DİLİYLE FARK YARATIYOR

Chery Tiggo 7 Pro Max, kendine has tasarım diliyle dikkat çekiyor. Keskin LED far tasarımı, geniş panjur yapısı ve aerodinamik hatları, araca hem şık hem de sportif bir görünüm katıyor. Aracın iç mekânında, geniş dijital gösterge paneli, çift ekranlı kokpit yapısı ve yumuşak dokulu malzemeler öne çıkıyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto entegrasyonu, premium ses sistemi ve dijital klima gibi özellikler, Tiggo 7 Pro Max’i orta sınıf SUV’lar arasında ayrıcalıklı bir konuma taşıyor.

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