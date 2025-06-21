Chery Tiggo 7 Pro Max Fiyatları Arttı

OTOMOTİV PAZARINDA CHERY’İN YENİ KAMPANYASI

Chery, 2025 Haziran ayında otomotiv pazarında kendi imzasını atmaya devam ediyor. SUV segmentinde agresif fiyat politikası ile ön plana çıkan marka, şimdi de Tiggo 7 Pro Max modeli için hazırladığı yeni kampanya ile dikkat çekiyor. Türkiye’de en çok satan sedanlardan biri olan Fiat Egea’nın fiyat seviyelerine ulaşan Tiggo 7 Pro Max, hem donanımı hem de teknolojik alt yapısıyla rakiplerine meydan okuyor.

TASARIMIYLA FARK YARATAN CHERY TIGGO 7 PRO MAX

Chery Tiggo 7 Pro Max, tasarım estetiğiyle segmentinde dikkat çekiyor. Keskin LED far tasarımı, geniş panjur yapısı ve aerodinamik hatları, araca hem sportif hem de şık bir görünüm kazandırıyor. İç mekânında ise geniş dijital gösterge paneli, çift ekranlı kokpit tasarımı ve yumuşak dokulu malzemeler öne çıkıyor.

ÖZELLİKLERİYLE DİĞERLERİNDEN AYRIŞIYOR

Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto entegrasyonu, premium ses sistemi ile dijital klima gibi teknolojik özellikler, Tiggo 7 Pro Max’i orta sınıf SUV’lar arasında farklı bir konuma taşıyor. Bu özellikleri ile Chery, otomotiv pazarında önemli bir oyuncu olmayı sürdürüyor.