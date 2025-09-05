CHP, 39. Olağan Kurultayı Tarihini Açıklayacak

Gündem

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin İstanbul İl Yönetimi’ni geçici olarak görevden almasının ardından, hafta boyunca siyasi yol haritasını belirlemek için çalışmalara yoğunlaştı. Edinilen bilgiler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yöneticilerinin, İstanbul’dan çıkan kararla birlikte, 15 Eylül’de Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek kurultay davasında muhtemel kararları değerlendirdiğini gösteriyor.

PARTİ MECLİSİ TOPLANTISI TARİHİ

Bu kapsamda, partinin 39. Olağan Kurultayı’nın tarihini açıklayan CHP, 15 Eylül Pazartesi günü çıkacak olası kararın siyasi sonuç yaratmadan önce alınacak adımlar üzerinde duruyor. Kuruluş yıldönümünün kutlanacağı 9 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısında, kurultayın tarihinin belirlenmesine dair bir karar alınacağı ifade ediliyor.

KURULTAYIN ZAMANI

Parti yönetimi, Parti Meclisi toplantısına, kurultayın Kasım ayının ikinci yarısında yapılması önerisini sunmayı planlıyor. Müzakerelerin ardından CHP’nin 39. Olağan Kurultayı’nın, Kasım ayının üçüncü ya da dördüncü haftasında yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. CHP kurmayları, 15 Eylül’deki davadan önce Olağan Kurultay tarihinin açıklanmasının, mahkemede ortaya çıkacak kararların siyasi bir sonuç doğurmasını engelleyeceği görüşünü savunuyor. Her durumda, Kasım ayında yapılacak Olağan Kurultay’ın önüne geçilemeyeceği ifade ediliyor.

ÖNEMLİ

