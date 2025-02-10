CHP’de Cumhurbaşkanı Adayı İçin Ön Seçim Kararı

CHP’DE CUMHURBAŞKANI ADAYI BELİRLEME SÜRECİ

CHP’de cumhurbaşkanı adayının ön seçim yöntemiyle belirlenmesi kararı sonrasında dikkatler 10 Şubat’ta gerçekleştirilecek Parti Meclisi (PM) toplantısına çevrildi. Bu toplantıda ön seçim yönergesinin görüşülmesi ve oylama yapılması planlanıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, toplantı öncesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede ön seçim süreci ve aday belirleme takvimi gibi konuların ele alındığı düşünülüyor. Ancak görüşmenin yeri basına duyurulmadı.

GÖRÜŞME VE PAYLAŞIM DETAYLARI

Özel, görüşme sırasında çekilen bir fotoğrafı X hesabında paylaşarak “Birlikteyiz. Hep birlikte olacağız. Hep beraber kazanacağız. Türkiye kazanacak…” ifadelerini kullandı. Daha önceki grup toplantısında “Erken seçimin adayı erken belirlenir. Erkenden yola çıkacağız” diyen Özel, PM toplantısından bir gün önce İmamoğlu ve Yavaş ile buluşacağını dile getirmişti. Özgür Özel, “Yarın Ekrem Bey de Ankara’ya gelecek. Mansur Başkan ile görüşmüştük zaten bir üçlü toplantı yapmayı. Yarın uygun bir zamanda ve ortamda, içinde bulunduğumuz durumu ve yürüttüğümüz süreci konuşacağız. Ekrem Başkan ile Mansur Başkan’ın, Türkiye’ye umut veren fotoğrafı değişmez” dedi.

ÖN SEÇİM SÜRECİ VE YOL HARİTASI

Özgür Özel, hafta başında Mansur Yavaş ile 1,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti. Yavaş, ön seçim sürecinin başlatılmasının henüz erken olduğunu belirtti. Ayrıca PM’de ön seçim için bir yol haritası oluşturulacak. Partinin Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu MYK Üyesi Gül Çiftçi’nin yürüttüğü çalışma gereği, yaklaşık 1 milyon 600 bin üye, oylarını dijital ortamda değil, ilçe merkezlerinde kurulacak sandıklarda kullanacak. Aday olmak isteyenlerin belirli bir oranda imza toplaması da gerekecek. Mühürlü oy pusulaları ve zarflar kullanılacak. Sürecin 30-35 günlük bir takvim içinde tamamlanması bekleniyor. PM’de bu detaylar ele alınarak yönerge görüşülecek ve oylamaya sunulacak.