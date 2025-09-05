CHP’de Gerilim Artıyor! Özgür Özel: “Tanımayacağız.”

ÖZGÜR ÖZEL’DEN FATİH ALTAYLI’YA ZİYARET

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi’nde tutuklu olan gazeteci Fatih Altaylı’yı ziyaret etti. Görüşme sırasında, CHP İstanbul İl Yönetimi’nin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve yerlerine kayyum atanması konuları ile CHP’nin 7’inci Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun tekrar partinin başına geçeceği iddiaları konuşuldu.

HUKUKSUZLUK UYARISI

Fatih Altaylı’nın kişisel YouTube kanalında “YORUMLAYAMIYOR” serisinde yer alan bilgilere göre Özgür Özel, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararının hukuksuz ve yok hükmünde olduğunu ifade etti. Özel, şunları söyledi: “Karar hukuksuz ve aslında yok hükmünde ama bir karar var. Bu karar sadece bize değil, Yüksek Seçim Kurulu’na da darbe niteliğinde. Çünkü bu konuda tek yetkili yargı organı Yüksek Seçim Kurulu ve burada yetki gaspı var. İstanbul Kongresi’nin onaylandığı Sarıyer Seçim Kurulu’na başvurduk. Yüksek Seçim Kurulu’na da başvuruyoruz Ankara’da. YSK bu hukuksuzluğu kabul etmez. Biz de o kararla itirazımızı yapacağız. Bu hukuksuzluk bir ay içinde istinaftan dönecek.”

KAYYUMUN NİYETİ

Altaylı’nın, “Kayyum olarak atanan kişi yani Gürsel Tekin yıllarca CHP’de görev aldı, partiyi hızla seçime götürse” sorusuna Özgür Özel, “Gürsel Bey’in böyle bir niyeti olsa tabii ki olurdu ama onun böyle bir niyeti yok. Kendi söylüyor. Çarşı pazar gezmekten, partiyi ayağa kaldırmaktan söz ediyor. Bir CHP’li gibi davranacak olsa oturup konuşuruz ama Gürsel Bey, sanki başka bir görev devralmış gibi davranıyor. Niyeti seçim yapmak falan değil” cevabını verdi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararının istinafta döneceğine inanan Özel, tüm hukukçuların, hatta AK Partililerin dahi bu durumu gördüğünü belirtti. “10 kere denediler, 9’unda yargıdan döndü. Bu da üst mahkemeden döner ama arayıp istinaf mahkemesindeki hakimleri de tehdit ederler mi; edebilirler. Yine de hukuksuzluğun döneceğinden eminim” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NUN GÖREVİ KABUL ETMEME İHTİMALI

Altaylı’nın, “Mutlak butlan kararı çıkar ve yönetim eskiye dönerse ne yapacaksınız?” sorusuna Özel, “Bize gelen bilgiler size gelenle aynı değil. T24’e konuşan Kılıçdaroğlu’na yakın bir isim, Kemal Bey’in görevi kabul edeceğini söylemiş. Yani edebilir. Bu planlı bir süreç” yanıtını verdi. “Kılıçdaroğlu veya bir başkasının, mahkeme kararıyla partinin başına geçmesi durumunda ne yapacaksınız?” sorusuna ise Özel, “Tanımayacağız. 81 il başkanımız da tanımayacak. Buradaki omurgayı korur, devam ederiz. Sonuçta bir kurultay yapmak zorundalar. Kalamazlar orada. Örgüt onları orada tutmaz. CHP genetiği buna izin vermez” ifadesini kullandı.

TUTUKLANMA TEHLİKESİ ÜZERİNE

Özel, “Peki, sizin dokunulmazlığınız kaldırılıp tutuklanma tehlikeniz var mı?” sorusuna şu şekilde cevap verdi: “Her türlü kötülüğü yapabileceklerini biliyorum. Bana ‘Ankara’da otur, mitingleri bitir, biz de bu saldırıları bitirelim’ mesajını hala veriyorlar. ‘Ekrem İmamoğlu’nu bırak, mitingleri durdur, muhalefet yap’ diyorlar. Bunu kabul etsem sorun kalmayacak. Talepleri bu. Bizi hala Ankara’ya çekmeye çalışıyorlar. Çekilsek duracaklar ama yapamam. 50 miting, 50 eylem yaptık. Bu halk bize güvendi.”

YENİ PARTİ İDDİALARINA CEVAP

Özgür Özel, görevden uzaklaştırılmaları durumunda yeni bir parti kuracakları yönündeki iddialara da şöyle yanıt verdi: “Söz konusu değil. Bu, CHP; herhangi bir parti değil. Bölemeyiz, bölünmez. CHP’nin bölünmesi Türkiye’nin bölünmesidir, bölünmeyiz. Sonuna kadar mücadele ederiz.”