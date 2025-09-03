Gündem

CHP’de İddialar Büyüyor: Delegelere Para Vaadi

CHP’DE SİYASİ TANSİYON ARTMAKTA

CHP, 15 Eylül’de gerçekleştirilmesi planlanan Büyük Kurultay öncesi artan siyasi gerginliklerle karşı karşıya kalıyor. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi’nin köşesinde aktardığı bilgilere göre, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasının ardından Gürsel Tekin, yeni il başkanı olarak atandı. Tekin’in görevi kabul etmesiyle birlikte, kurultay sürecine ilişkin mahkeme kararının hangi yönde ilerleyeceği konusunda yeni bir dönem başladı. Selvi, “CHP’de hesaplar karıştı. Yeni bir denklem ortaya çıktı” diyerek, bu sürecin yalnızca bir görev değişimi değil, aynı zamanda parti içi denklemleri yeniden şekillendiren bir hareket olduğuna dikkat çekti. Davayı açanlar ile göreve getirilenlerin de CHP’li olması, tartışmayı daha da derinleştiriyor.

DELEGELERE YÖNELİK İDDİALAR VE TEPKİLER

Kurultay delegelerine yönelik en çarpıcı iddialar ise dikkat çekiyor. CHP yönetimi, mahkeme kararına sert bir biçimde tepki gösteriyor. Genel Başkan Özgür Özel, iktidarı bu süreçte müdahale etmekle suçlarken, mahkeme kararını tanımayacaklarını ve eylem yapılacağını ifade etti. Ancak şu anki odak noktası 15 Eylül’de gerçekleştirilecek kurultayın sonuçları olarak belirlendi.

