Chp’de Özgür Özel’e İlk Rakip Çıktı. Ümit Uysal Aday Oldu

CHP’DE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY HEYECANI BAŞLADI

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 6 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olağanüstü kurultay için geri sayım başladı. Genel Başkan Özgür Özel’in çağrısıyla toplanacak kurultayda parti yönetimi belirlenecek.

ÜMİT UYSAL GENEL BAŞKAN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Genel Başkanlığı’na aday olduğunu duyurdu. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığımı açıklıyorum” dedi.

KULİSLERDE BAŞKA ADAY İSİMLERİ KONUŞULUYOR

Ankara siyasi kulislerinde eski milletvekili Müslim Sarı ve Berhan Şimşek’in de genel başkan adayı olabileceği iddia ediliyor. Gazeteci Barış Yarkadaş, Sarı’nın adaylığını bugün açıklayabileceğini belirtti.

KURULTAY DETAYLARI BELLİ OLDU

CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı, 6 Nisan Pazar günü Ankara Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde “İrade milletindir” sloganıyla yapılacak. Partinin kayıtlı 1323 kurultay delegesi, genel başkan, 60 Parti Meclisi ve 15 Yüksek Disiplin Kurulu üyesini seçecek.

GENEL BAŞKAN ADAYLIĞI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

CHP tüzüğüne göre genel başkan adayı olabilmek için delegelerin en az yüzde 5’inin imzası gerekiyor. Genel başkan, kurultayda gizli oyla ve salt çoğunlukla seçiliyor. İlk iki turda sonuç alınamazsa, üçüncü turda en çok oy alan aday kazanıyor.

PARTİ MECLİSİ VE YDK SEÇİMLERİ NASIL YAPILACAK?

Parti Meclisi üyeliği için 10 delegenin imzası şartı aranıyor. Seçimler genellikle çarşaf liste usulüyle yapılıyor, ancak delegelerin 10’da 1’inin talebiyle blok liste sistemi de uygulanabiliyor. Blok listelerde cinsiyet ve gençlik kotasına uyulması zorunlu.

KURULTAY HAZIRLIKLARI SON AŞAMADA

Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılacak kurultay için teknik hazırlıklar devam ediyor. Delegelerin ulaşım ve konaklama planları tamamlanırken, fiziki sınırlamalar nedeniyle seyirci alınmayacak. Basın mensupları için fuaye alanında özel çalışma alanları oluşturuluyor.