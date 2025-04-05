CHP’de Özgür Özel’e İlk Rakip Çıktı. Ümit Uysal Adaylığını Açıkladı

CHP’DE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY GERİ SAYIMI BAŞLADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla 6 Nisan Pazar günü düzenlenecek olağanüstü kurultay için hazırlıklar hız kazandı. Parti tüzüğünün 48. maddesine dayanarak toplanacak kurultayda genel başkanlık seçimi başta olmak üzere önemli kararlar alınacak.

ÜMİT UYSAL GENEL BAŞKAN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP genel başkanlığına aday olduğunu sosyal medyadan duyurdu. Uysal, “33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığımı açıklıyorum” ifadelerini kullanarak Özgür Özel’e rakip olduğunu resmen ilan etti.

KULİSLERDE BAŞKA ADAY İSİMLERİ DE KONUŞULUYOR

Ankara siyasi çevrelerinde eski milletvekilleri Müslim Sarı ve Berhan Şimşek’in de genel başkanlık için aday olabileceği iddiaları gündemde. Gazeteci Barış Yarkadaş, özellikle Müslim Sarı’nın adaylık başvurusunu bugün yapabileceğini belirtti.

KURULTAY DETAYLARI VE SEÇİM SÜRECİ

CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı, 6 Nisan’da Ankara Yenimahalle’deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde “İrade milletindir” sloganıyla gerçekleşecek. 1323 delegenin katılacağı kurultayda genel başkanlık, 60 Parti Meclisi ve 15 Yüksek Disiplin Kurulu üyeliği için oy kullanılacak.

GENEL BAŞKAN ADAYLIĞI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

CHP tüzüğüne göre genel başkan adayı olabilmek için delegelerin en az yüzde 5’inin imzası gerekiyor. Seçim, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla yapılacak. İlk iki turda sonuç alınamazsa üçüncü turda en fazla oyu alan aday genel başkan seçilecek.

PARTİ MECLİSİ VE YDK SEÇİMLERİNDE USÜLLER

PM ve YDK üyelikleri için genellikle çarşaf liste uygulanıyor. Ancak kurultay üyelerinin 10’da 1’inin yazılı önerisiyle blok liste usulüne de geçilebiliyor. Blok listelerde cinsiyet ve gençlik kotasına uyulması zorunlu.

KURULTAY HAZIRLIKLARI SON AŞAMADA

Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde teknik altyapı çalışmaları devam ediyor. Delegelerin ulaşım ve konaklama organizasyonları tamamlanırken, fiziki sınırlamalar nedeniyle seyirci kabul edilmeyeceği açıklandı. Basın mensupları için fuaye alanında özel çalışma alanları oluşturuluyor.