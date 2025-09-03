CHP’de Siyasi Tansiyon Artıyor: Delegelere Para İddiası

Gündem

CHP’DE SİYASİ TANSİYON ARTARKEN YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

CHP’de 15 Eylül’de gerçekleşmesi planlanan Büyük Kurultay öncesi siyasi gerginlik artıyor. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi’nin aktardığı bilgilere göre, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasının ardından, Gürsel Tekin yeni il başkanı olarak atandı. Tekin’in görevi kabul etmesiyle birlikte, kurultay sürecine dair mahkeme kararına ışık tutacak yeni bir dönem başladı. Selvi, “CHP’de hesaplar karıştı. Yeni bir denklem ortaya çıktı” diyerek sürecin sadece bir görev değişikliği değil, aynı zamanda parti içindeki dengeleri yeniden şekillendiren bir hamle olduğunu belirtti. Davayı açanların ve göreve getirilenlerin CHP’li olması ise tartışmaları daha da derinleştiriyor.

DELEGELERE YÖNELİK İDDİALAR VE TEPKİLER

Kurultay delegelerine yönelik yapılan en çarpıcı iddialar ise yönetimin tepkisini çekiyor. CHP yönetimi, mahkeme kararına sert karşılık veriyor. Genel Başkan Özgür Özel, iktidarı sürece müdahale etmekle suçluyor ve “Kararı tanımayacağız ve eylem yapacağız” açıklaması yapıyor. Şu anda gözler, 15 Eylül’de gerçekleşecek kurultayda çıkacak nihai karara çevrilmiş durumda.

