CHP’de Üçlü Zirve: Özel, Yavaş, İmamoğlu Buluşacak

TOPLANTI HAZIRLIĞI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ismi gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara’da bir araya geliyor. İmamoğlu ve Yavaş, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleme sürecine farklı yaklaşım sergiliyor.

FARKLI GÖRÜŞLER

Ekrem İmamoğlu, CHP’nin ön seçimle aday belirleme kararını “Demokratik bir devrim” olarak değerlendirmiş. Diğer taraftan Mansur Yavaş, aday belirlemenin erken olduğunu belirterek, “O zamana kadar Türkiye’de şartlar çok hızlı değişebilir.” şeklinde konuşmuş. Bugün gerçekleşecek toplantıda bu konuların detaylı bir şekilde ele alınması bekleniyor.

PARTİ MECLİSİ TOPLANTISI

Bu toplantının ardından yarın CHP Parti Meclisi (PM) bir araya gelecek. PM toplantısı, yarın saat 12.00’de yapılacak. Toplantıda ön seçim uygulaması, CHP’nin yetkili organlarınca belirlenen aday kriterleri ve ön seçim için hazırlanan yönerge kapsamlı bir şekilde değerlendirilerek önem arzetmesi planlanıyor.