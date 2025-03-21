CHP’den Baro Başkanının Görevden Alınmasına Tepki

BURHANETTİN BULUT’UN AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İstanbul 1 No’lu Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmasına yönelik sert bir tepki gösteriyor. Bulut, bu durumu “Türkiye’de demokrasi askıya alındı, sivil darbe yaşanıyor” şeklinde ifade ediyor. İstanbul 1 No’lu Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, yapılan bir kararla görevlerinden alındı.

İKTİDARIN YARGIYI SİYASALLAŞTIRMASI

Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Türkiye’de demokrasi askıya alındı, sivil darbe yaşanıyor. İktidar, siyasallaştırdığı yargı aracılığıyla, halkın iradesini gasp ederek, seçimle gelenlerin yerine kendi seçtiklerini kayyum olarak atıyor” diyerek durumu eleştiriyor. Mahkemenin, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve yönetim kurulunu görevden alması ve kayyum atanması kararını vermesi ise Bulut’un tepkisini daha da artırıyor.