CHP’den Erdoğan’a Çarpıcı Tepki

CHP’DEN ERDOĞAN’A ŞİDDETLİ CEVAP

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamalara Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) sert bir karşılık geldi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Erdoğan’ın CHP’ye yönelik bir operasyon hazırlığı içinde olduğunu öne sürdü. Emir, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisine dokunmak sizin haddiniz de hakkınız da değil” diyerek sert bir yanıt verdi.

YARGI KONUŞMASINDA ÇELİŞKİLER VAR

Emir, Erdoğan’ın konuşmasındaki çelişkileri gündeme getirdi. Cumhurbaşkanının “Yolsuzluk soruşturmasında belgeleri CHP’liler getirdi, yargı görevini yapsın” ifadesini hatırlatan Emir, şunları söyledi: “Peki, turpları nereden biliyorsun? ‘Turpun büyüğü heybede’ dedin, şimdi ‘daha büyüğü geliyor’ diyorsun. Dosyalarla, delillerle ilgin olmaması gerekirken, her şeyi biliyor ve savcılara talimat veriyorsun. Bunu itiraf ediyorsun.” Erdoğan’ın yürütme başkanı olarak yargıya müdahale ettiğini öne süren Emir, “Hukuka saygın olsa ‘Beni bunlara bulaştırmayın’ dersin, ama sen dosyaların içindesin” diye konuştu.

CHP’YE OPERASYON CESARETİNİ GÖSTEREMEZ

Emir, Erdoğan’ın konuşmasının CHP’ye yönelik bir operasyon sinyali verdiğini dile getirdi ve uyarıda bulundu: “Anlıyoruz ki Cumhurbaşkanı, CHP’ye operasyon hazırlığı yapıyor. Kuvayımilliye’den köklerini alan, savaş meydanlarında kurulmuş Atatürk’ün partisine operasyon çekme cesareti göstereceğini söylüyor. Senin ona gücün, kalibren yetmez!” CHP’nin kongre sürecinde iradesini ortaya koyacağını vurgulayan Emir, “1300 delegemiz baskılara rağmen Türkiye’ye ve sana kararlılığını gösterecek. Partimize oynamayın” şeklinde ekledi.

MEZAR TEHDİDİ KABA VE AĞIR

Emir, Erdoğan’ın CHP lideri Özgür Özel’e yönelik yaptığı “mezar” göndermelerini de eleştirdi. “Herkes fani, hepimizin bir mezarı olacak. Sen ‘Ömrüm yettiği kadar Cumhurbaşkanı olacağım’ diyorsun, demek ki niyetin ölünceye kadar koltukta kalmak. Özgür Özel’in mezar taşını kırmakla tehdit ediyorsun. Bunlar normal bir konuşmada bile söylenmeyecek kaba ve ağır sözler” dedi. Erdoğan’ın üslubunu “tehditkâr” olarak niteleyen Emir, bu sözlerin siyasi nezakete uymadığını ifade etti.