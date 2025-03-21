CHP’den İstanbul Barosu Kararına Tepki

TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ ASKIDA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İstanbul 1 No’lu Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmasına sert bir biçimde tepki gösteriyor. Bulut, ”Türkiye’de demokrasi askıya alındı, sivil darbe yaşanıyor” şeklinde açıklama yaptı. İstanbul 1 No’lu Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri, görevden uzaklaştırıldı.

Karara itiraz eden Burhanettin Bulut, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Türkiye’de demokrasi askıya alındı, sivil darbe yaşanıyor. İktidar, siyasallaştırdığı yargı aracılığıyla, halkın iradesini gasp ederek, seçimle gelenlerin yerine kendi seçtiklerini kayyum olarak atıyor” dedi. Bulut, mahkemenin binlerce avukatın oyuyla seçilen İstanbul Baro Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve yönetim kurulunun görevden alınması yönünde karar vermesini de eleştirdi.