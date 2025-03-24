CHP’den İstanbul Valisi’ne Ziyaret

CHP’İNDEN VALİLİK ZİYARETİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Saraçhane’deki protesto eylemleri çerçevesinde İstanbul Valiliği’ni ziyaret etti. CHP Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş, Deniz Yavuzyılmaz ve Sevgi Kılıç ile İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Vali Davut Gül ile bir araya geldi. Görüşmede, önümüzdeki günlerdeki buluşmalarda, protesto gösterileri esnasında herhangi bir olay yaşanmaması ve kimsenin zarar görmemesi için fikir alışverişi yapıldı.

PROVOKASYON İDDİALARI

NTV’nin aktardığına göre, toplantı sonrası açıklama yapan Özgür Çelik, “Biz Saraçhane’deyiz, Saraçhane’den de ayrılmayacağız. Eğer Taksim’e yürümek isteyen varsa bunlar provokasyon yapmak istiyorlardır.” ifadelerini kullandı. Çelik, CHP içerisinde alınacak tedbirler kapsamında, Saraçhane Meydanı’nda toplanan grup ile polis arasında bir tampon bölge oluşturulacağını da söyledi.