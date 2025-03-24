CHP’den İstanbul Valisi’ne Ziyaret gerçekleşti

CHP ZİYARETİ VE PROTESTO GÖSTERİLERİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Saraçhane’deki protesto eylemleri kapsamında İstanbul Valiliği’ni ziyaret etti. CHP Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş, Deniz Yavuzyılmaz ve Sevgi Kılıç ile İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Vali Davut Gül ile bir araya geldi. Bu görüşmede önümüzdeki günlerde yapılacak buluşmalarda protesto gösterilerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla fikir alışverişinde bulunuldu.

Taksim’e Yürümek İsteyenler Provokasyon Peşinde

NTV’nin haberine göre, Özgür Çelik toplantıdan çıktıktan sonra medya mensuplarına bazı açıklamalarda bulundu. Çelik, “Biz Saraçhane’deyiz, Saraçhane’den de ayrılmayacağız. Eğer Taksim’e yürümek isteyen varsa bunlar provokasyon yapmak istiyorlardır.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, CHP içinde alınan önlemler doğrultusunda Saraçhane Meydanı’nda toplanan grup ile polis arasında bir tampon bölge oluşturulacağını duyurdu.