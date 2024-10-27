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CHP’den Kılıçdaroğlu Araçları İadesi Açıklaması

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İDDİALAR ÜZERİNE AÇIKLAMA YAPILDI

CHP Genel Merkezinin, 7’nci Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na sağladığı iki aracın geri istendiği yönünde bazı iddialar gündeme geldi. Bu iddialar üzerine CHP’den resmi bir açıklama yapıldı.

ARAÇLARIN İADESİ GEREKEN BİR DURUM

CHP İletişim birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi. Açıklamada, iki aracın Genel Merkezin talebi olmaksızın iade edildiği ifade edildi. Açıklamada şu sözlere yer verildi: “7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, Genel Merkezimiz tarafından sağlanan iki aracın geri istendiği yönünde basında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu iki araç, Genel Merkezimizin bir talebi olmaksızın iade edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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