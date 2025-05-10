CHP’den PKK’ya Terörsüz Türkiye Vurgusu

BERABERLİK VE MÜCADELE ÇAĞRISI

CHP, Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin beşincisini 10 Mayıs 2025’te Van’da düzenledi. Beşeri Park’ta gerçekleştirilen bu mitingde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum politikalarına, siyasi tutuklamalara ve halk iradesine yönelik baskılara karşı birleşik bir mücadele çağrısı yaptı. Mitingde, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun mesajı, CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu tarafından okundu. Mitingde ayrıca, Selahattin Demirtaş’a selam gönderildi, Kürt sorunu açık şekilde tartışıldı ve “Türkiye İttifakı” vurgusu öne çıktı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN NET MESAJLAR

Özgür Özel, mitingde gerçekleştirdiği konuşmada Van’ın kayyum politikalarına ve halk iradesine yönelik baskılara karşı direnişin sembolü olduğunu dile getirdi. “Bugün Van’da barışın ve adaletin sesini duyurmaya, baskılara, zulme, kayyuma, darbecilere karşı eylem yapmaya geldik!” diyen Özel, geçmişteki siyaset dönemlerinin sona erdiğini ve “kaleler” anlayışının geçersiz hale geldiğini ifade etti. Konya, Mersin, Yozgat ve Samsun’dan selam getirdiğini belirten Özel, “Van’ın selamı İzmir’de çınladıkça, Türk’ü Kürt’e, Alevi’yi Sünni’ye düşman gösterenlerin oyunları bozulacak” şeklinde konuştu. Van Valisi’ne seslenerek, “Vali efendi, valiliğini bil, yerinde otur. Gelinmemesi için örtülü tehditler, kulak çekmeler olmaz. Van’a kayyum atayanlar, halkın iradesini tanımıyor. Ahmet Özer’in suçu, Esenyurt’u bir Kürt olarak kazanmaktır” dedi ve kayyum politikalarını eleştirdi. Özel, CHP’nin “Türkiye İttifakı” ile sosyal demokratlar, muhafazakarlar, milliyetçiler ve Kürt demokratları kucakladığını, artık tüm Türkiye’nin “kardeşliğin kalesi” olduğunu belirtti.

İMAMOĞLU’NDAN DUYGUSAL MESAJ

Ekrem İmamoğlu’nun Silivri Cezaevi’nden gönderdiği mesaj, mitingin en duygusal anlarından biri oldu. İmamoğlu mesajında şunları aktardı: “Van Denizi’nin cesur yüreklerine selamlar. Silivri’den en içten duygularımla selamlıyorum. Türkiye’ye hukuku çok görenler, meydanlarda buluşmamızı engelledi. Ama milletimizin duaları, gücümüzü azaltamaz.” İmamoğlu, “Van’ın asil evlatlarına teşekkür ediyorum. Adaletin sesi Van’dan yükseliyor. Kumpas kuranlar başaramayacak. İstanbul’un kaderi, Van’ın kaderiyle birdir. Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer, hukuksuz kumpaslarla cezaevinde. Onun özgürlüğüne kavuşmasını bekliyoruz.” ve “Van’ı sınır kenti değil, ufuk kenti görüyoruz. Van, geleceğin merkezidir. Ticaret yolları ve sanayi entegrasyonuyla Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden biri olacak. Gençlerimiz için istihdam yaratacağız, Van’ın ekonomik değeri Van’a hizmet için kullanılacak.” ifadelerini kullandı.

SELAM GÖNDERİLİYOR VE TUTSAKLARIN SERBEST BIRAKILMASI İSTENİYOR

Özgür Özel, mitingde Selahattin Demirtaş’a özel bir selam göndererek, “Van, Selahattin Başkan’ı ayrı sever. Selam olsun!” sözlerini sarf etti. Tüm siyasi tutsakların serbest bırakılmasını talep eden Özel, “Biz sadece Ekrem İmamoğlu’nun değil, hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm siyasi tutsakların özgürlüğünü savunuyoruz” diye konuştu. CHP’nin Kürt sorununu inkar etmediğini, terörsüz bir Türkiye için pazarlıksız adımları desteklediğini belirtti ve kayyum uygulamasının sona ermesini ile siyasi tutukluların serbest bırakılmasını talep etti.

KÜRT SORUNU VE TÜRKİYE İTTİFAKI’NA DEĞİNİLİYOR

Özel, Kürt sorununa açıkça değinerek, “Lafı eğip bükmeyelim. Van’a, Mardin’e gelince ‘Seçerseniz yönettirmeyiz’ diyorlar. İşte sana Kürt sorunu” açıklamasında bulundu. CHP’nin, sosyal demokratlarla muhafazakarları, milliyetçileri ve Kürt demokratları birleştiren “Türkiye İttifakı” ile hareket ettiğini vurguladı. “Terörün bitmesi için samimi adımları destekledik. Silahların bırakılmasını, Kürtlerin eşit olacağı bir Türkiye’yi savunuyoruz” sözleri, mitingin en çok alkış alan bölümlerinden biri oldu.