CHP’den Teğmenler İçin Ayırma Tepkisi

DISİPLİN CEZASI AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrası ortaya çıkan görüntüler üzerine başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları çerçevesinde, üç disiplin amiri ve beş teğmene “Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası” verildiğini duyurdu. Bakanlığın yapmış olduğu yazılı açıklamada, “Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında; Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mevzuatlar gereğince ‘Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası’ verilmiştir. Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır.” ifadeleri yer aldı.

SİYASİ TEPKİLER GELİYOR

Kılıçlı yemin töreni sonrası başlatılan soruşturma ile ilgili olarak 3 disiplin amiri ve 5 teğmene verilen “silahlı kuvvetlerden ayırma” cezası siyasilerden büyük tepkiler aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya üzerinden duruma dair, “Ordumuza karşı bu tarihi hatayı yapmayın dedik dinlemediniz. İktidara geldiğimizde hiçbir kayıpları olmadan teğmenlerimizi şanlı üniformalarıyla buluşturacağız. Bu yanlışa ortak olan kim varsa da onlardan bu kararın hesabını soracağız” sözleriyle tepki gösterdi. Özgür Özel, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyen beş teğmenin ihraç edilmesini, kışlaya siyaset sokan bir zihniyetin yansıması olarak nitelendirdi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ’TAN ATACAK TEPKİLER

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, karara karşı çıkarken, “Tarihe utançla geçecek bir karar daha” diye belirtti. İmamoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden, “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” dedikleri için teğmenlerin ihraç edildiğini vurguladı. Bu durumu, ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygısızlık olarak gördüğünü ifade edip, “Teğmenlerimizin yanındayız, yalnız bırakmayacağız” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise sosyal medya üzerinden yalnızca “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” olarak paylaştığı mesajla duygu ve düşüncelerini aktardı.